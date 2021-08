Único baiano no páreo, time faz vaquinha para jogar a Taça Brasil

A equipe feminina de futsal do Select FC foi criada há apenas cinco anos e já tem um desafio importante pela frente. Pela primeira vez, as atletas disputarão uma competição nacional, e será a tradicional Taça Brasil, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). A equipe será a única representante da Bahia entre os 13 times participantes.

Para realizar o sonho, porém, há percalços no caminho. O torneio acontecerá a mais de 2,7 mil quilômetros de distância de Salvador, em Pato Branco, no Paraná. A longa distância se torna uma grande despesa, e o time está fazendo a maior mobilização possível para conseguir competir.

“A gente vendeu rifa e fez uma vaquinha virtual. Com isso, deu para comprar passagens de avião. Mas não todas. Algumas atletas se ofereceram e estão pagando do próprio bolso a viagem. Também não conseguimos comprar as passagens da comissão técnica, como fisioterapeuta e psicólogo. Desta forma, só o técnico e o preparador de goleiros vão nos acompanhar”, explica a capitã da equipe, Moema Ribas.

Por causa da situação, algumas jogadoras de Salvador foram cortadas e substituídas por atletas de outros estados. “Como de São Paulo, que tem a distância para Pato Branco menor, ou de Natal, que tinha as passagens mais baratas”, afirmou Moema.

O problema não para por aí. A passagem de avião só é até Cascavel. De lá até Pato Branco será preciso contratar uma empresa para fazer o translado de ida e volta. Segundo a atleta, o valor orçado é de R$ 3,5 mil para o trajeto. Por isso, a campanha para ajudar o clube segue em vigor.

“Estamos muito empolgadas para participar da Taça Brasil. Sem falar que algumas atletas nunca nem viajaram de avião. Nosso técnico, que também é o presidente do time, João Gabriel Argollo, está fazendo de tudo para que a gente consiga participar. Disse que a gente não vai deixar de ir. Mas precisamos de mais ajuda, tudo o que juntamos já investimos. O que entrar é lucro”, diz Moema.

A viagem da equipe está marcada para o sábado (21). Para ajudar o Select, é possível fazer uma doação, de qualquer valor, através do Pix de Moema, cuja chave é o telefone 71 99181-1852. Mais informações estão disponíveis na conta do clube no Instagram (@selectfutsal).

A 28ª edição da Taça Brasil Adulto Feminino começará no domingo (22) e será disputada até o dia 28. Os 13 clubes participantes estão divididos em três grupos, e o Select está no grupo C, ao lado de Serc Chapadão (MS), Cianorte (PR) e Associação União Esporte Clube (ES).

O líder de cada grupo e o time que tiver o melhor índice entre os 2º colocados avançam para a semifinal, marcada para o dia 27. A decisão será no dia 28, às 11h.