Único com dois campeões, grupo E está 100% eliminado da Copa

Único da Copa do Mundo do Catar com dois campeões mundiais, o grupo E foi o primeiro totalmente eliminado da Copa Mundial. Todas as outras chaves permanecem com pelo menos um representante vivo na disputa.

O grupo E da Copa foi formado por Alemanha, Espanha, Costa Rica e Japão. No papel se imaginou que Espanha e Alemanha passariam fácil, mas não foi o que aconteceu. Os alemães ficaram pelo caminho ainda na primeira fase, enquanto os espanhóis correm risco de eliminação, mas no fim avançaram junto com o Japão.

Nas oitavas de final, tanto Japão quanto Espanha deram adeus ao torneio. Ambos em cobranças de pênalti. Os japoneses caíram diante da Croácia, na segunda-feira (5). Nesta terça-feira (6), os espanhóis perderam para o Marrocos.

O grupo F é o único que conta com dois representantes. Além do Marrocos, tem a Croácia, adversária do Brasil. A partida entre brasileiros e croatas será nesta sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação. Quem passar enfrentará o vencedor de Argentina x Holanda.

