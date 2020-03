Unidade de saúde no Imbuí vai ter atendimento médico e odontológico

Uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) foi inaugurada no bairro do Imbuí, nesta segunda-feira (23). Localizada na Rua Jairo Simões, a UBS passa a oferecer atendimento médico, odontológico, exame de raio-x, inalação e serviço de farmácia, reforçando a atenção básica na capital baiana. Esta unidade não atenderá pacientes com o novo coronavírus (covid-19).

A unidade de saúde foi inaugurada pelo governador Rui Costa e pelo prefeito ACM Neto.

"Esta é mais uma ação conjunta, onde o Estado construiu esse prédio e montou as instalações, e a prefeitura coloca em funcionamento para atender a população. É bom destacar que essa unidade não é especializada em corona, mas vai reforçar o atendimento na cidade, dando retaguarda e suporte à atenção básica e à saúde preventiva. A UBS aqui no Imbuí já começa a funcionar a partir de hoje, e amanhã estaremos entregando também uma unidade no bairro de San Martin", afirmou o governador.

O prefeito explicou que ficou acordado entre a Prefeitura e o Estado o empenho de acelerar as inaugurações na área de saúde. "Iremos acelerar o máximo todas as inaugurações possíveis, porque as unidades básicas nos dão suporte a todos os desafios que nós teremos nos próximos meses de enfrentamento ao coronavírus".