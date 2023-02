Unidade móvel da Hemoba estará na Estação da Lapa nesta semana

Para facilitar o acesso dos voluntários à doação de sangue, a unidade móvel da Hemoba estará nesta semana, de 28 de fevereiro a 4 de março, na Estação da Lapa, em Salvador. O Hemóvel ficará estacionado no piso térreo, em frente à entrada do metrô, das 8 às 17 horas. A coleta externa tem uma capacidade média de atendimento de 50 bolsas ao dia, colaborando para o aumento do estoque de bolsas de sangue.

Anteriormente, o Hemóvel permaneceu na Estação da Lapa de 26/12/22 a 14/01/23, quando se apresentaram 925 candidatos à doação e foram coletadas 660 bolsas de sangue, uma média de 39 por dia. Além disso, houve 47 cadastros de medula óssea. Nesta segunda e terça-feira, dias 27 e 28/02, a unidade móvel de coleta está na Vila Militar (Avenida Dendezeiros, Cidade Baixa), das 8h às 17h.

No momento, os tipos sanguíneos O-, O+ e B+ estão abaixo dos níveis recomendados para atender a demanda das unidades hospitalares do estado. São várias situações em que as pessoas necessitam da transfusão de sangue, como quando sofrem lesões graves, se submetem à cirurgia e estão recebendo tratamento contra câncer ou outras doenças, como a anemia falciforme.

Horário de atendimento

Em Salvador, o Hemocentro Coordenador recebe os doadores de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h30. Nesta semana, o Hemóvel (unidade de coleta externa de sangue) atende hoje e amanhã, de 8h às 17h, na Vila Militar, e, de 1o a 4 de março, na Estação da Lapa; nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, no Roberto Santos, das 8h às 12h e 13h às 17h. Já no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para conferir o horário de atendimento no interior do estado, acesse o site: http://hemoba.ba.gov.br/ .

Critérios para doação de sangue

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Cadastro de medula óssea

O cadastro de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da Hemoba, na capital e no interior, com a coleta de uma amostra de 5ml de sangue. Para se tornar um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).