Unidade móvel da Hemoba estará no Shopping Bela Vista até sexta (26)

O Shopping Bela Vista recebe nesta terça (23/) o ônibus de coleta da Fundação Hemoba (Hemóvel) para atender voluntários para doação de sangue. A unidade móvel ficará estacionada na entrada principal do Bela Vista com atendimento das 8h às 17h, até sexta (26). No local, são realizadas coleta de sangue e cadastros de doadores de medula óssea.

“Diante do cenário crítico que envolve a doação voluntária de sangue, retornamos com esse serviço de saúde crucial para a comunidade, em parceria com a Hemoba. E deixamos o convite para que pessoas saudáveis venham abraçar essa causa junto com a gente”, conta a Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.



Como posso doar?

Para realizar a doação no Hemóvel não é necessário agendamento prévio. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a demanda espontânea de voluntários. O candidato deve estar bem alimentado e em boas condições de saúde, sem sintomas virais; pesar mais de 50 quilos, ter dormido pelo menos 6h, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h, não fumar por, pelo menos, duas horas, e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Já para o cadastro de medula óssea é necessário que o voluntário tenha entre 18 e 35 anos de idade, esteja em bom estado geral de saúde, não possua doença infecciosa ou incapacitante e não apresente doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).