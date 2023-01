Unidades das prefeituras-bairro de Salvador terão wi-fi gratuito

Neste ano de 2023, as dez unidades das prefeituras-bairro espalhadas pela cidade vão passar a oferecer internet sem fio gratuita para os cidadãos, informou nesta sexta-feira (13) a prefeitura de Salvador. A implementação da ferramenta está sendo feita com apoio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit).

As primeiras unidades a serem beneficiadas são as de Pau da Lima e Itapuã/Ipitanga. Em seguida, a ação ocorrerá nas prefeituras-bairro de Cajazeiras, Valéria, Liberdade/São Caetano, Subúrbio/Ilhas, Barra/Pituba, Cabula/Tancredo Neves, Cidade Baixa e Centro/Brotas.

O secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Kaio Moraes falou da ação. “Com o apoio da Semit, procuramos oferecer mais comodidade ao cidadão que procura nossos serviços, que poderá utilizar a internet enquanto aguarda seu atendimento. De acordo com o planejamento do órgão, até final de fevereiro, todas as dez prefeituras-bairro já estarão com Wi-Fi gratuito para a população", diz.

Acesso

Para acessar o serviço basta ir nas configurações de rede do aparelho celular e localizar o Wi-Fi em questão. Após isso é só digitar a senha correspondente, que vai ficar disponível em placas espalhadas pela unidade.