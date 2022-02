Unidades de acolhimento realizam bailinho na luta contra o alcoolismo

O Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, celebrado nesta sexta-feira (18), teve evento especial nas unidades de acolhimento de Salvador. O Bailinho da Consciência POP Rua reuniu pessoas que são atendidas nesses locais e servidores da Secretaria Municipal de Promoção de Combate à Pobreza, Promoção Social, Esporte e Lazer (Sempre) para discutir o tema.

Alcoolismo em Salvador cresceu durante a pandemia, dizem especialistas

O encontro aconteceu na Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra II), no Barbalho. O público debateu a necessidade do combate ao uso excessivo de bebida alcoólica e as consequências no corpo humano. Houve música, dança e desfile de fantasias. O secretário da Sempre, Kiki Bispo, participou e destacou o caráter educativo do evento.

“Mesmo neste momento de pandemia foi possível proporcionar aos nossos assistidos um momento de muita diversão, demostrando que é possível, sim, se divertir sem estar sob efeito de bebida alcoólica”, afirmou.

O Bailinho da Consciência acontece há três anos e seguiu os critérios sanitários contra a covid-19.

O alcoolismo foi declarado doença pela Organização Mundial de Saúde, em 1967, e acomete mais homens. O tratamento muda de acordo com cada caso, mas a terapia, individual ou em grupo, é o método mais utilizado. Para os especialistas a prevenção e a moderação ainda são o melhor remédio.