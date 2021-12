Unidades de saúde de Salvador realizam testes contra covid-19 nesta terça (14)

Com objetivo de ampliar o acesso da população aos testes rápidos contra covid-19, o ônibus itinerante da Secretaria Municipal da Saúde, o MedMóvel, será instalado nesta terça-feira (14), das 8h às 16h, no estacionamento da UPA Barris, para realização de exames para detecção do coronavírus. A iniciativa visa ainda desafogar o fluxo de atendimentos no gripário dos Barris.

“Grande parte dos pacientes que estão buscando atendimento no gripário é justamente para realização da testagem da Covid-19. Com a instalação do MedMóvel, vamos garantir um suporte a mais a unidade que irá absorver os pacientes com quadro clínico mais agravado”, explicou o titular da SMS, Leo Prates.

O laudo com o resultado do exame será disponibilizado no local em, no máximo, 30 minutos. Em caso positivo, o paciente assintomático ou com sintomas leves será orientado quanto ao isolamento domiciliar e, caso seja necessário, será atendido no gripario.

Além da UPA dos Barris, outras 37 unidades de saúde da capital baiana irão realizar a testagem do público nesta terça. Confira a lista completa:

Centro Histórico

UBS 19º CS Pelourinho

UBS Péricles Esteves Cardoso

UBS Santo Antônio

Itapagipe

USF Joanes Leste

UBS Virgílio de Carvalho

UBS Ministro Alkimin

São Caetano / Valéria

USF Nossa Senhora de Guadalupe – Alto do Peru

USF San Martim II

USF Boa Vista do Lobato

USF Deputado Luiz Braga

Liberdade

USF Santa Mônica

USF San Martim I

USF IAPI

Brotas

USF Candeal Pequeno

USF Mário Andréa – 14º CS

Barra / Rio Vermelho

USF Professor Sabino Silva

USF Ivone Silveira – Calabar

Boca do Rio

UBS César de Araújo

USF Curralinho

USF Parque São Cristóvão

USF Curralinho

Itapuã

USF Parque São Cristóvão

USF Vila Verde

USF CEASA I e II

USF São Cristóvão

USF KM 17

Cabula / Beiru

UBS Eunísio Teixeira

UBS Calabetão

Pau da Lima

UBS Dra. Cecy Andrade

USF Canabrava

Subúrbio Ferroviário

USF Ilha Amarela

USF Rio Sena

USF Bate Coração

USF Vila Fraternidade

Cajazeiras

USF Yolanda Pires

USF Cajazeiras – Jaguaripe I

USF Fazenda Grande III