Unidos pela paternidade e amor ao punk

Eles são pais, músicos e movimenta a cena do punk nacional. Os autores do livro Paternagem Punk: Ensaios Sobre Criação em Três Acordes juntaram suas experiências pessoais e profissionais no trabalho, lançado pela Revelia Livros, Edições Analógicas e Estopim (R$ 40).

A coletânea é organizada por Fabiano Passos, que integra a banda Lasso e está à frente da Estopim Records, e por e João Bittencourt, coordenador da Punk Scholars Network Brasil. E traz textos de pais/artistas como Rodrigo Lima (Dead Fish), Shamil Carlos (Horace Green), Sandro (Mukeka Di Rato), entre outros, e prefácio assinado por Ruy Fernando (No Violence).

O coletivo de pais Paternagem Punk nasceu meses antes da pandemia da covid-19. “Surgimos de forma espontânea, impulsionado pelo desejo de alguns amigos (e amigos de amigos), oriundos de diferentes estados brasileiros, trocarem informações sobre o exercício da “paternagem””, afirmam os autores.

Além da paternidade e da amizade, o grupo é unido pelo amor pelo punk - seja enquanto gênero musical ou estilo de vida. E a ideia do livro é justamente compartilhar experiências de cuidado e criação e discutir um pouco a influência que o punk exerce sobre as relações que construímos com seus filhos e filhas vendas em www.instagram.com/paternagempunk.