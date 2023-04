Uniforme da seleção feminina para a Copa tem homenagem à Amazônia

A seleção brasileira feminina já tem um novo uniforme para disputar a Copa do Mundo, entre julho e agosto. A coleção foi divulgada pela CBF, em parceria com a Nike, nesta segunda-feira (3). Depois de homenagear a onça-pintada em 2022, as novas camisas são inspiradas na biodiversidade nacional, exaltando a Mãe Natureza e a Amazônia.

A Amarelinha traz a estampa de folhagem tropical, inspirada nas folhas do Buriti, do Jaci e da Jarina. Ela é inserida na textura da malha. Ainda há detalhes em verde na barra das mangas e na gola. Já shorts são azuis com a numeração em verde, enquanto as meias brancas têm detalhes em verde e azul.

O segundo uniforme, por sua vez, é na cor 'azul supremo'. A camisa traz uma variante da estampa do primeiro uniforme com as folhas tropicais da estampa concentradas manga. O calção branco apresenta a numeração em verde, e o meião azul com detalhes em verde e amarelo completa o uniforme.

Inspirada na Mãe Natureza, aliada à tecnologias avançadas, apresentamos as novas camisas da Seleção.



Uma nova história das mulheres dentro e fora de campo



Na parte interna das duas camisas, perto da nuca, há um grafismo especial em homenagem à Mãe Natureza. Os meiões trazem a inscrição “Brasil” na parte de trás.

"Ficamos felizes em ver estampadas nas camisas que serão usadas pela Seleção, atributos que, somados ao talento de nossas jogadoras, levará para o mundo as mensagens que falam de preservação e sustentabilidade. E que mostram também que o futebol feminino no Brasil está, cada dia mais, se desenvolvendo e inspirando novas gerações. Essa é a missão que tenho no meu mandato: levar o futebol feminino ao patamar que ele merece ocupar ", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A estreia da nova Amarelinha será nesta quinta-feira (6), quando a seleção feminina encara a Inglaterra na Finalíssima, em Wembley, Londres. A partida, que coloca frente a frente as campeãs da Copa América e da Eurocopa, começa às 15h45. Em seguida, o Brasil tem amistoso diante da Alemanha, em Nuremberg, no dia 11 de abril, às 13h.

A Copa do Mundo Feminina será realizada a partir do dia 20 de julho, na Nova Zelândia e Austrália. A final está agendada para o dia 20 de agosto. A seleção brasileira está no grupo F, ao lado da França, Jamaica e Panamá.