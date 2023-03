UniFTC oferece atendimento odontológico gratuito para Pessoas com Deficiência

O Centro Universitário UniFTC Salvador oferece atendimento gratuito de odontologia para Pessoas com Deficiência (PcD). Os serviços disponibilizados incluem tratamento periodontal, extrações e restaurações. A marcação pode ser realizada pelo telefone 3281-8065. Os atendimentos acontecem na sede da instituição de ensino, na avenida Luís Viana Filho, 8812, nas segundas e quartas-feiras.

Com cerca de 8 a 10 pacientes atendidos por dia, o objetivo é proporcionar atendimento odontológico de qualidade e acessível a todos. Os pacientes serão atendidos no período da manhã, entre 8h e 11h40. Essa iniciativa visa atender uma demanda muitas vezes negligenciada, oferecendo um serviço de qualidade e humano.

O atendimento odontológico para PcD é fundamental para garantir uma boa qualidade de vida, já que esses pacientes possuem particularidades que necessitam de uma atenção diferenciada. A ação realizada pela UniFTC Salvador é uma oportunidade para essas pessoas serem atendidas por profissionais capacitados e com experiência.

A iniciativa reforça a importância do papel social das Instituições de Ensino Superior, que devem ser agentes de transformação na sociedade. A oferta de atendimento odontológico gratuito para pessoas com deficiência é uma ação significativa que pode impactar positivamente na vida desses pacientes e suas famílias. Com essa iniciativa, a UniFTC Salvador demonstra seu compromisso com a responsabilidade social e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.