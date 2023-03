Unigel fecha acordo para quadruplicar capacidade de produção do hidrogênio verde

Antes mesmo do início da operação, a thyssenkrupp nucera e a Unigel assinaram um memorando de entendimento (MoU) para aumentar a capacidade da planta de hidrogênio verde que a Unigel está construindo na Bahia, de 60 MW para 240 MW de eletrólise de água. A cerimônia de assinatura foi realizada em Belo Horizonte, durante a visita do ministro federal alemão de Assuntos Econômicos e Ação Climática, Robert Habeck. A Unigel é uma das maiores empresas químicas da América Latina e a maior produtora de fertilizantes nitrogenados do Brasil.

Prevista para entrar em operação no final deste ano, a fábrica da Unigel será a primeira planta de hidrogênio verde em escala industrial do Brasil. Na primeira fase, a planta terá uma capacidade total de eletrólise de água de 60 MW com eletrolisadores da thyssenkrupp nucera e uma capacidade inicial de produção de 10.000 toneladas por ano de hidrogênio verde, que serão usados para produzir 60.000 toneladas/ano de amônia verde.

Paulo Alvarenga e Roberto Noronha assinam memorando (Foto: Divulgação)

“A fábrica de hidrogênio verde da Unigel será a primeira em escala industrial no Brasil. Seguimos negociando parcerias estratégicas para viabilizar a realização das novas fases do projeto”, afirma Roberto Noronha Santos, CEO da Unigel. O hidrogênio verde pode ser utilizado em setores de difícil descarbonização, tais como a siderurgia, o refino de petróleo e a própria produção de amônia verde. Além disso, a amônia verde será utilizada na cadeia de valor da Unigel, por ser matéria-prima para a produção de fertilizantes e acrílicos.

“O Brasil apresenta uma combinação de fatores extremamente favoráveis para a implementação de projetos de hidrogênio verde. Além de uma demanda doméstica da indústria, o país pode se tornar um dos maiores exportadores desse produto no mundo. Com nossa tecnologia de eletrólise de água, estamos contribuindo fortemente para o desenvolvimento de uma economia do hidrogênio e, assim, preparando o caminho para a transformação verde", destaca Paulo Alvarenga, CEO da thyssenkrupp para a América do Sul.