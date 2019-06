Unijorge oferece cursos de capacitação gratuitos

Finanças pessoais, Excel básico, guia prático de produção de eventos, mercado financeiro e criptomoedas. Estes são alguns dos cursos de extensão que serão oferecidos, gratuitamente, pela Unijorge. Os cursos, que acontecem desta segunda-feira até sexta, dia 14, serão realizados nos campi da Unijorge do Comércio, Tancredo Neves e Paralela, com duração de duas horas cada. As inscrições são gratuitas, limitadas à capacidade dos espaços e podem ser realizadas pelo site da instituição (www.unijorge.edu.br). O evento é voltado para profissionais e estudantes que procuram qualificação para o mercado de trabalho.

Estágio em medicina no Hospital São Rafael

O Hospital São Rafael (HSR) está com 10 vagas abertas de iniciação científica em Medicina Crítica. As inscrições podem ser feitas até o dia 19, presencialmente, na biblioteca da unidade hospitalar (1º subsolo), das 9 às 16 horas. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados, do 1º ao 7º semestre da Ufba, Bahiana, Unifacs e Unime.

Senac abre 6 mil vagas

As inscrições para os cursos do Senac referentes aos meses de julho e agosto já estão abertas para quem deseja se capacitar, ou conhecer novas áreas. Ao todo serão ofertadas mais de 6 mil para Salvador e interior. Inscrições no site cursos.ba.senac.br/.