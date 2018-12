Unijorge seleciona até dia 9: engenharia, saúde, humanas e tecnologia

O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) abriu seleção para contratação imediata de professor nas áreas de engenharia, saúde, humanas e tecnologia. Também está prevista a formação de um cadastro de reserva. A instituição busca profissionais com experiência em docência, , além de ter titulação de mestre e/ou doutor. Entre as etapas do processo seletivo estão previstas a prova de títulos, entrevista e avaliação psicológica. Os currículos podem ser cadastrados no site http://www.unijorge.edu.br/trabalhe-conosco, até o dia 9 de dezembro.