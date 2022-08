Unimed tem alta de 1.231% em planos odontológicos na Bahia

A aposta do Sistema Unimed em oferecer o conjunto de serviços que dispõe, além dos planos de saúde, está rendendo bons resultados para a maior cooperativa de trabalho médico do mundo. Com 37% de participação no mercado nacional de planos de saúde, a rede conta com 149 hospitais próprios, mais de 18 milhões de beneficiários, 118 mil médicos cooperados e 341 cooperativas, gerando 134 mil empregos diretos no Brasil.

Aqui na Bahia, um reflexo direto dos efeitos da integração pode ser notado no aumento no número dos seguros de saúde da Unimed Odonto, braço de odontologia da Seguros Unimed, seguradora e empresa financeiro do sistema. No período de abril de 2021 a abril de 2022, o número de beneficiários cresceu 1.231% na Bahia, totalizando atualmente uma carteira de 22.487 vidas. Nacionalmente, o crescimento alcançado foi de 30% no mesmo período, conta o diretor da Seguros Unimed, Elias Leite.

Para ele, a oferta de serviços odontológicos é um dos caminhos para o crescimento da Unimed nos próximos anos. “Durante muito tempo a empresa se apresentou como um plano de saúde. Se as pessoas confiam em nós para cuidar da saúde, por que não cuidarmos do sorriso também?”, questiona.

Ele acredita que a Seguros Unimed pode aproveitar a presença do sistema em quase 90% dos municípios brasileiros para oferecer um amplo leque de serviços. Para ele, é possível alcançar a marca de 2 milhões de vidas atendidas pelos serviços odontológicos nos próximos dois anos e alcançar seis milhões em cinco anos.

Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed, acredita que a comercialização dos produtos oferecidos pelo sistema será facilitada a partir de um super aplicativo que será lançado em breve. “A gente quer que este superapp seja um meio de comercialização dos nossos produtos”, explica.

Desafio dos planos

Entre as grandes prioridades para a maioria dos brasileiros, os planos de saúde vivem o dilema de oferecer o leque de serviços previstos pela legislação por preços que os compradores dos serviços são capazes de pagar, diz o presidente da Seguros Unimed, Helton Freitas. Ele lembra que os serviços funcionam seguindo a lógica de seguros, o que significa que os custos variam de acordo com a cobertura oferecida.

“A grande maioria da população gostaria de ter um plano e não tem por falta de capacidade financeira”, pondera Freitas. Ele lembra que os grandes contratantes são as empresas, como um “diferencial para retenção de talentos”, e o setor público.

“O fundamental nessas discussões é a gente entender que só tem um pagador. A operadora é apenas uma intermediária da relação. Quando são incluídas novas coberturas, novos medicamentos, necessariamente vai acarretar aumentos”, explica.

Em 2014, o segmento atingiu o teto de 50 milhões de clientes, registrou uma queda de quase 3 milhões de pessoas atendidas em 2016 e vem se recuperando lentamente desde então, porém ainda abaixo do “teto”.

“A gente bateu num teto de 50 milhões. Percentualmente estamos perdendo espaço porque população cresceu”, analisa. Para ele o que limita o crescimento são os custos, inacessíveis para muitos dos potenciais clientes dos planos. Um sinal da demanda, aponta são as 30 milhões de pessoas que pagam para ter um cartão que dá acesso a uma clínica a preços mais em conta. “É uma situação esdrúxula”.

Freitas cita como exemplo dos desafios de controlar os custos as discussões em relação ao rol taxativo. “Estamos falando de um seguro. Todo seguro no mundo parte de uma cobertura. Discutir um rol que não é definido é simplesmente impossível do ponto de vista atuarial. Não tem como calcular sem definição numa cobertura”, diz.

“Se o rol continuar ampliando, os reajustes dos planos vão ser sempre acima da inflação. A sociedade precisa começar a discutir se quer ter um plano de saúde para o dia a dia ou um 'mega plano', que vai custar muito mais caro”, avisa.

Desde terça-feira (9), até esta quinta-feira (11), a cooperativa médica discute o futuro do sistema no Fórum Estratégico Unimed, na Costa do Sauipe.