UNINASSAU oferece EAD com suporte humanizado e cursos com nota máxima no ENADE

O percentual de matrículas nos cursos de Ensino a Distância (EAD) tem sido cada vez maior. De acordo o último Censo da Educação Superior, divulgado no ano passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de estudantes matriculados em graduação a distância no Brasil aumentou 17,6% em 2017. Com isso, o ano fechou com 1,8 milhões de universitários na modalidade de ensino.

O aumento deste número é fácil de entender. Entre as tantas vantagens de investir nesta forma de educação, a flexibilidade de horário e preço mais acessível das mensalidades são as que chamam mais atenção dos estudantes. “O aluno EAD se torna autônomo do horário de estudo. Ele monta a vida acadêmica acompanhado por tutores, professores e todo aparato do ambiente virtual em si. A grande vantagem é a liberdade de horário, especialmente para a pessoa que trabalha ou tem alguma rotina em casa que dificulta o deslocamento até o Centro Universitário todos os dias”, ressalta a gerente acadêmica do EAD do Grupo Ser Educacional, Dayanna Ximenes.

Além de não adiar o sonho de ter uma graduação ou especialização por falta de tempo, aquele que procura a modalidade EAD da UNINASSAU tem ainda mais benefícios. A instituição de ensino oferece uma formação completa e de qualidade nos 48 cursos nas áreas de saúde, exatas e humanas, com acesso às aulas por meio de uma plataforma de ensino moderna, interativa e com acompanhamento de profissionais e especialistas.

Suporte humanizado

Engana-se quem pensa que os estudantes dos cursos EAD não têm monitoramento. Os alunos da UNINASSAU contam com o tutor-guardião, que apoia, orienta e cobra resultados. O papel dele, por exemplo, é acompanhar se o discente está em dia com as atividades do Ambiente Virtual, além de entrar em contato para entender as dificuldades com acessos às disciplinas e, até mesmo, motivar aqueles que estão com algum problema para acompanhar as aulas. "O tutor-guardião é o lado humano do Ensino a Distância. O curso EAD da UNINASSAU é composto por todo aparato tecnológico, sem perder o essencial da humanidade”, ressalta Enzo Moreira, diretor de EAD do Grupo Ser Educacional.

A UNINASSAU inclui na metodologia aulas práticas para os alunos dos cursos de EAD. O objetivo é proporcionar a combinação infalível de teoria e prática. “As aulas práticas, que geralmente são oferecidas aos sábados, dependem da carga horária de cada disciplina. A matéria de estágio, por exemplo, tem que cumprir 100% em campo prático. A parte teórica é feita no ambiente virtual”, explica Dayanna Ximenes.

Estrutura

Os alunos dos cursos EAD da UNINASSAU têm acesso a todo acervo didático por meio digital – são mais de 4 mil livros digitalizados – e na biblioteca da Instituição, além das aulas práticas e presenciais. Os materiais são atualizados e gratuitos. Além disso, os alunos podem ir até às unidades da instituição, que contam com infraestrutura completa para atender às necessidades acadêmicas, a exemplo de laboratórios de informática, recursos audiovisuais e salas de aulas, além de secretária acadêmica, que atende sobre assuntos administrativos.

“O aluno pertence à unidade na qual está matriculado. Então, o estudante tem acesso à biblioteca, cantina, salas de estudos e de informática, sala de lazer, além de poder participar de palestras e toda programação acadêmica da unidade”, destaca Dayanna.

Diploma

Ao concluir um curso de graduação, o que prova que você recebeu o título de tecnólogo ou bacharel é o diploma. Como o EAD também é reconhecido pelo MEC, não há diferença nos diplomas emitidos pelos cursos presenciais ou a distância. Ambos têm a mesma validade para comprovação de título. “O diploma é igual para as duas modalidades. O EAD é uma modalidade, como o presencial também é. A diferença é que uma acontece dentro da sala de aula e a outra, em sua maioria, no ambiente virtual”, explica a gerente acadêmica do EAD do Grupo Ser Educacional.

O melhor EAD do Brasil

Quem faz o curso EAD em uma instituição reconhecida e bem avaliada pelo MEC, como é o caso da UNINASSAU, pode ficar tranquilo porque o diploma terá validade em todo o território nacional. Na modalidade, os cursos de Gastronomia, Gestão Financeira, Gestão de Qualidade e Gestão Pública do Centro Universitário receberam nota máxima no Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) em relação às demais IES do Brasil.

