Unipar anuncia investimento social de R$ 15 milhões; quatro projetos estão na Bahia

A Unipar, líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC na América do Sul, prevê impactar 900 mil pessoas em 2023, com 43 projetos selecionados para receber investimento social. As ações devem movimentar cerca de R$ 15 milhões. Na Bahia, onde a companhia logo contará com sua nova unidade fabril no polo petroquímico de Camaçari, quatro projetos foram selecionados.

Em linha com a sua diretriz de sustentabilidade, a Unipar direciona os investimentos para iniciativas com foco no saneamento e no desenvolvimento humano, atuando nas frentes de educação, arte e cultura, esportes e ação social. O montante investido inclui recursos próprios e incentivados no âmbito da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), Fundo do Idoso, Proac e PIE, IPTU do Bom Empreendedor, além de produtos doados.

Dentre os projetos selecionados para execução em 2023 está o Ceder para Vencer, que tem como principal objetivo levar para crianças e adolescentes em situação de risco social um complemento educacional através da prática esportiva de judô no contraturno escolar.

O projeto contribuirá diretamente para a inclusão e transformação social e a construção de valores de cidadania, respeito e a importância da disciplina nos seus dia-a-dias e o desenvolvimento integral dos alunos beneficiados e de suas capacidades cognitivas e motoras.

A Unipar patrocina, ainda, o projeto Capacitação Esport3, que tem o objetivo de disseminar, expandir e replicar a metodologia Esport3, reconhecida internacionalmente como uma importante ferramenta de uso do esporte para a transformação social e educação integral. A ideia é promover diálogos e estabelecer conexões, seja na área pedagógica, de gestão ou articulação comunitária, potencializando o impacto das diferentes iniciativas esportivas em cada território.

A iniciativa prevê 10 oficinas de capacitação de 20h no estado da Bahia e 10 no estado de São Paulo, cada uma atendendo 30 professores da rede pública, totalizando 600 profissionais.

Outro projeto apoiado pela Unipar é o Quarto Fantástico, em Salvador, que visa a promoção de atividades lúdicas e educativas para crianças e adolescentes em processo de hospitalização, objetivando a garantia do seu direito ao desenvolvimento global. A parceria contempla a adequação de espaços físicos para execução de atividades, através da reestruturação de 3 quartos no 4ª andar do Hospital Martagão Gesteira, com 12 leitos e ambientação lúdica para um fluxo de 24 crianças e adolescentes por mês, durante 9 meses, com idades entre 03 e 14 anos, totalizando 216 beneficiários ao fim do projeto.

O Sementinhas do Esporte, desenvolvido pelo Instituto Mais Ação, é mais um projeto apoiado pela companhia e funciona de forma itinerante com a implementação de 10 núcleos esportivo-educacionais.

O projeto soma esforços com escolas da rede pública do Brasil, oportunizando melhorias na formação integral dos alunos, fortalece os vínculos com o ambiente escolar, mantendo-os longe das ruas e de violência, por meio de hábitos saudáveis, reforço em conteúdos escolares e melhoria da relação com a escola. Os núcleos ocorrem no contraturno escolar para alunos da rede pública de 06 a 11 anos (Fundamental I).

“Nossa meta de impactar positivamente 2 milhões de pessoas até 2025 sempre foi pautada por um olhar especial para essas comunidades e está em linha com nosso propósito de sermos confiáveis em todas as nossas relações”, ressalta Mauricio Russomanno, CEO da Unipar.

Em 2022, a Unipar impactou positivamente cerca de 800 mil pessoas por meio dos projetos selecionados para receber o investimento social. Neste ano, a maior parte das iniciativas foram selecionadas a partir do edital público lançado em outubro de 2022, em parceria com o Instituto Unipar, além de projetos que se alinham ao direcionamento de sustentabilidade da companhia.