Unirb e Vitória da Conquista anunciam saídas dos técnicos

O Unirb e o Vitória da Conquista anunciaram nesta segunda-feira (7) as saídas dos seus respectivos técnicos. Lorival Santos deixou o comando do tricolor, enquanto Zé Humberto foi demitido do Bode. Os dois times ainda não ganharam no Campeonato Baiano, após quatro rodadas.

O Unirb anunciou a saída de Lorival um dia após a derrota para o Jacuipense, por 1x0, pela 4ª rodada do estadual. Em nota oficial, divulgada nas redes sociais, o time afirma que a mudança no comando aconteceu em consenso com o profissional.

O treinador esteve à frente da equipe em quatro partidas do torneio, e somou dois pontos, em empates com o Barcelona de Ilhéus, por 0x0, e Bahia, por 1x1. Também sofreu duas derrotas, para Bahia de Feira, por 2x0, e Jacuipense, por 1x0, no último domingo (6).

Com os dois pontos, o time ocupa a 8ª colocação do Baianão. É a mesma pontuação da Juazeirense, que está na zona de rebaixamento, mas aparece na frente por ter melhor saldo de gols (-3 x -4).

Já o Vitória da Conquista é o lanterna, com apenas um ponto somado, no empate em 0x0 com a Juazeirense. Além disso, o Bode acumula derrotas para Atlético de Alagoinhas (4x1), Bahia de Feira (2x0) e a mais recente, para o Doce Mel, sofrida no último domingo (6), no Barbosão, por 2x0.

De acordo com o clube, a falta de resultados foi o principal motivo pela troca no comando da equipe. O Vitória da Conquista enfrenta o Vitória neste domingo (13), às 16h, no Lomanto Júnior. Já o Unirb entra em campo antes, na quarta-feira (9), para encarar o Atlético de Alagoinhas, às 21h30, no Carneirão.

Confira o anúncio do Unirb:

Informamos que o professor Lorival Santos em conjunto com a Diretoria do UNIRB Futebol Clube, consensualizou pelo seu afastamento imediato das atividades do clube, deixando de comandá-lo a partir desta data, 07/02/2022.

Confira o anúncio do Vitória da Conquista: