Unirb vence nos pênaltis e vai jogar a série A do Baianão em 2021

O Campeonato Baiano de 2021 terá um estreante. O Unirb, da cidade de Alagoinhas, venceu o Colo-Colo nos pênaltis e garantiu vaga na série A do Baianão do próximo ano.

O título foi conquistado de maneira invicta: foram três vitórias e quatro empates ao longo do campeonato. Na final, após um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, o Unirb fez 4x2 no Tigrão de Ilhéus nas penalidades.

Comandado pelo técnico Laelson Lopes, que já passou pela divisão de base de Bahia e Vitória, o destaque do time foi o goleiro Thiago Passos. Ele defendeu duas cobranças de pênalti no estádio do Carneirão, cidade natal do time, e assegurou a classificação.

A conquista da equipe se torna ainda mais relevante por ser um clube extremamente novo. O Unirb FC foi fundado em 2018 e estreou como equipe profissional no ano passado.