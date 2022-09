Universal Pictures divulga novo trailer de Halloween Ends 

A Universal Pictures acaba de divulgar o novo trailer de Halloween Ends, capítulo final da trilogia Halloween. O longa de terror conta finalmente o destino do terrível Michael Myers e da sobrevivente Laurie Strode.

O trailer, divulgado nesta terça-feira (27), mostra o retorno do vilão Michael Myers após 4 anos e a busca de Laurie por vingança e pelo fim da perseguição brutal. Além do trailer, a Universal Pictures também divulgou um vídeo inédito sobre o filme, em que Jamie Lee Curtis conta sobre a experiência de atuar desde 1978 na sequência e o que os fãs podem esperar do capítulo final da saga. “O filme é sobre o acerto de contas final de Laurie e Michael”, conta a atriz.

Dirigido por David Gordon Green, o longa tem no elenco grandes nomes como Jamie Lee Curtis, Will Patton, Kyle Richards, Andy Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Michael O’Leary e Omar Dorsey.

Halloween Ends estreia no dia 13 de outubro nos cinemas brasileiros e é produzido por Jason Blum, a partir da história criada por John Carpenter e Debra Hill.

Veja o trailer: