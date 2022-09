Universal Pictures faz promoção para celebrar volta de público aos cinemas

A Universal Pictures participará, entre os dias 15 e 21 de setembro, da Semana do Cinema, iniciativa inédita no mercado cinematográfico brasileiro, na qual exibidores se uniram para celebrar o retorno do público às salas de projeção, após o longo período de paralisação provocado pela pandemia do coronavírus .

Nos dias do festival, o público poderá conferir, pelo preço único de R$ 10, grandes sucessos da distribuidora como Ingresso para o Paraíso, estrelado por Júlia Roberts e George Clooney e que foi líder de bilheterias no final de semana de estreia, e Não, Não Olhe!, sucesso do aclamado diretor Jordan Peele. Também estarão disponíveis os títulos A Fera, O Telefone Preto, Minions: A Origem de GRU e Jurassic World: Domínio, esses dois últimos como opções para toda a família.

A Semana do Cinema segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, o retorno das pessoas às salas. Nos Estados Unidos acontecerá, em 3 de setembro, o National Cinema Day, com ingressos a $ 3 dólares em mais de 3 mil salas. Na mesma data, no Reino Unido, o National Cinema Day vai promover sessões por £3 libras em cerca de 550 salas e, na Espanha, haverá, em outubro, a La Fiesta del Cine 2022, com ingressos à €3,50 euros.

Serviço - Semana do Cinema, de 15 a 21 de setembro | Em todos os cinemas associados a Abraplex e outros participantes (consulte o site da rede de cinema para confirmar a participação). | Ingressos: R$ 10 (valor único, em todas as sessões sala tradicional 2D).