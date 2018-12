Universidade Federal abre 47 vagas para professores

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu processo seletivo para a contratação, por tempo determinado, de 47 professores. As vagas são para as mais diversas unidades da Ufba, como Escola Politécnica, Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Escola de Teatro, Instituto de Letras, Faculdade de Comunicação, dentre outras. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 14, nos respectivos centros para onde desejam preencher a vaga. A taxa de inscrição custa R$ 20.

Validade do processo seletivo

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano contado a partir da data da publicação do resultado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período. O resultado do processo será divulgado no dia 21 de dezembro.



Bar também contrata

O Larribar está em busca de um novo bartender ou nova barmaid. O espaço, do mesmo grupo do restaurante Larriquerri, no Garcia, procura profissionais com experiência básica em coquetelaria e interessados em aprender. Currículos devem ser enviados para o e-mail larribar.ssa@gmail.com.