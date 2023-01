Universidade pública terá picanha no RU e estudantes brincam: 'Faltou cerveja'

Conhecido por nem sempre ter uma comida "simples", o restaurante universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, terá um 'upgrade' no cardápio. Tudo por cona de uma carga vinda da Argentina com problemas de documentação que foi doada pela Receita Federal.

No total, 1.225 quilos de picanha e 80 quilos de camarão foram enviados à instituição.

"Você não está sonhando", escreveu o perfil da Universidade nas suas redes oficiais.

Segundo a universidade, as carnes já foram distribuídas aos dois restaurantes dos campi Uvaranas e Central. O cardápio será divulgado em breve, e a validade é de 90 dias.

Inicialmente, a carga seria direcionada a churrascarias de Ponta Grossa, mas o reitor Ivo Mottin Demiate agradeceu "a lembrança" da Receita Federal.

Nas redes sociais, os estudantes comemoraram a novidade. Alguns citaram a promessa de Lula durante a campanha eleitoral de "picanha e cerveja" e apontaram: "faltou o segundo item".