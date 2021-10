Universitária morre após engasgar-se em competição de comer cachorros-quentes

A universitária Madelyn Nicpon, de apenas 20 anos, morreu no último domingo (17), em Boston, nos Estados Unidos, um dia depois de engasgar-se em uma competição de quem come mais cachorros-quentes.

Madie, como era chamada pelos conhecidos, participava do torneio durante evento para arrecadar fundos para a Universidade Tufts, onde estudava Biopsicologia.

A jovem não conseguiu engolir por inteiro um pedaço do lanche, desmaiou e precisou ser hospitalizada no sábado. Cerca de 24 horas depois, sua morte foi confirmada.

A jovem havia se formado em 2019 no colégio Suffern High School, onde era atleta e líder estudantil.

Os colegas de Madie prestaram uma homenagem à garota no domingo à noite, quando cerca de três mil estudantes acenderam velas ao redor de uma camisa 2 com a qual ela jogava no time de lacrosse da faculdade.

“Era uma verdadeira amiga e companheira. Ela realmente valorizava suas relações com colegas e técnicos. Seu alcance estava muito além de nosso time. Ela era uma verdadeira conexão no campus e tocou todas as pessoas que a conheceram”, apontou o time de lacrosse da Tufts no Instagram.