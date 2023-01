Universitário com suspeita de infecção no cérebro cola grau em hospital

O jovem universitário Geovane Ferreira da Silva, de 27 anos, colou grau nesta quarta-feira (11), em uma cerimônia especial que foi preparada no hospital em que ele está internado desde novembro de 2022. Ele se formou em licenciatura de ciências biológicas pela UFMA (Universidade Federal do Maranhão) após ter se mudado para São Luís.

O rapaz começou a sentir formigamento nas pernas e nos pés, além de uma confusão mental e se deslocou para uma UPA da cidade em novembro do ano passado. Uma tomografia informou que ele estava com hemorragia cerebral e, pouco mais de 24 horas, perdeu os movimentos.

Atualmente, Geovane está entubado, inconsciente e não reage a nenhum estímulo, não se movimenta e nem se comunica, com sequelas que são irreversíveis. Mas, apesar de tudo isso, a professora Fernanda Rodrigues Fernandes, que deu aula para o formado durante a época da universidade, resolveu colocá-lo para colar grau com os outros colegas de curso.

"O Geovane é uma pessoa de coração enorme. Quando eu vim transferida, em 2019, ele cursou uma disciplina comigo e ao final da disciplina ele me mandou uma mensagem muito linda reconhecendo e agradecendo o meu trabalho. Esse é o Geovane, essa pessoa de coração bom, um aluno estudioso e muito querido no curso de Biologia", disse em conversa ao UOL.

A família de Geovane, entretanto, teve de fazer uma vaquinha virtual para conseguir o valor de R$ 150 mil para transferir o rapaz para Hortolândia, cidade natal do jovem. "Nós não moramos no estado [do Maranhão] e por ser tão distante fica inviável os custos de viagens que já não consigo mais pagar. Por conta do trabalho é impossível ficar no estado com ele em tempo integral e por período indeterminado. Em Hortolândia poderei dar todo apoio e suporte para meu irmão no que ele precisar", explica a irmã do jovem, Vera Silva.