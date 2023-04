Universitário morto por PMs no Costa Azul levou um tiro nas costas: 'Pego de surpresa'

O universitário Igor Santos Brito, de 29 anos, morto a tiros pela Polícia Militar no bairro do Costa Azul, em Salvador, levou um tiro nas costas e outros dois no tórax, de acordo com informações que a família recebeu de médicos do Hospital Geral do Estado (HGE).

Igor foi morto em uma praça, no meio-dia da última sexta-feira (14). A PM alega que encontrou Igor e um suspeito, também morto, com um revólver, e porções de maconha e cocaína. A irmã da vítima, Daiana Brito, afirma que a família irá até a Corregedoria da Polícia Militar pedir para que a situação seja investigada.

"Sabemos que meu irmão está morto, e agora com a imagem dele difamada para encobrir um erro que a Polícia cometeu. Ele não estava em um beco. Isso aconteceu em uma praça, uma praça em que crianças brincam. Um lugar de lazer virou uma zona de guerra", protesta Daiana.

A vítima afirmou ainda que, em contato com a família, médicos do HGE informaram que Igor levou um tiro nas costas. "Ele foi pego de surpresa, e não estava com arma nenhuma", diz.

A família deve ir à Corregedoria esta tarde, enquanto aguarda laudos para confirmarem informações. "Eu quero saber o que levou eles a matar meu irmão. O mínimo que podiam fazer é reconhecer que foi uma fatalidade, mas preferiram transformar meu irmão em bandidos para saírem de heróis", afirma Daiana.

Em nota, a Polícia Militar informou que com os dois foram apreendidos um revólver, uma pistola pertencente à Secretaria da Segurança Pública de Sergipe e porções de maconha e cocaína. "Os militares faziam rondas pela localidade do Inferninho quando avistaram um grupo de homens armados, que atiraram contra os policiais", diz nota. A ocorrência foi registrada na Corregedoria da PM.