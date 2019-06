'Uns 15 minutos só de passes errados', revela zagueiro Zé Ivaldo

Após a folga de domingo (2), o elenco do Vitória se reapresentou na manhã dessa segunda-feira (3) e iniciou os preparativos para o confronto com o Sport, sábado (8), às 20h30, na Ilha do Retiro. Com nove pontos, o adversário é o 6º colocado na tabela da Série B. Com apenas quatro, o rubro-negro baiano amarga a vice-lanterna.

"Vai ser um grande jogo, de duas equipes grandes, o Sport está bem no campeonato. Vamos escutar o que o professor vai passar, treinar a semana inteira. Temos total condição de ir lá e trazer os três pontos. É só não pecar, não errar os passes, mas sabendo que o Sport é forte", afirmou Zé Ivaldo.

Por falar em 'erros', eles foram o foco de uma das atividades dessa segunda-feira. O zagueiro contou que o técnico Osmar Loss passou um vídeo com as principais falhas do time na derrota por 2x0 contra o Bragantino, na última sexta-feira (31), no Barradão.

"Até o preparador físico nosso estava cobrando bastante para ter mais concentração no passe. O professor colocou uns 15 minutos só de passe errado nosso. O treino foi longo, porque o professor exigiu isso, passe errado que estávamos tentando corrigir", afirmou Zé Ivaldo.

Nessa segunda-feira os jogadores passarão um pouco mais de tempo diante da televisão só que para secar o América-MG, que enfrenta o Coritiba, às 20h, no estádio Independência. Caso a equipe mineira vença, ultrapassa o Vitória na tabela, pois tem melhor saldo de gols, e consequentemente empurra o Leão para a lanterna da Série B.

Apesar da situação delicada, Zé Ivaldo promete uma reabilitação no campeonato. "Só depende de nós para tirar o Vitória dessa situação. Com trabalho e humildade, vamos tirar o Vitória dessa situação".

DE FORA

Cinco jogadores não participaram do treinamento dessa segunda-feira. Felipe Garcia, Rodrigo Andrade e Mateus Silva, também conhecido por Matheus Manga, se recuperam de contusões. Capa também ficou fora por apresentar cansaço muscular, assim como Caíque Souza, que fez reforço muscular.