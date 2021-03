Upas batem recorde com 129 pacientes aguardando por regulação em Salvador

Na tentativa de desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Salvador, que estão lotadas desde o mês passado, a prefeitura transformou a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Pirajá em local para atendimento de situações de urgência e emergência de pacientes com covid. A inauguração da nova estrutura aconteceu nesta quinta-feira (11), mesmo dia em que as Upas bateram recorde de pessoas aguardando transferência, 129 pacientes.

O local foi adaptado para oferecer dois leitos de enfermagem e um de estabilização para casos mais graves em que for necessário fazer a intubação do paciente. Inicialmente, a previsão é de que essa mudança dure três meses, mas esse prazo pode ser estendido. Além dessa, as UBS do Imbuí, IAPI, e Itapuã também serão transformadas em espaço para atendimento exclusivo covid.

O prefeito Bruno Reis explicou que essa foi uma manobra pensada para ajudar a diminuir a pressão sobre as Upas. Nesta quinta, o número de pacientes internados nesses locais aguardando por uma transferência bateu recorde, no início da amanhã eram 67 esperando por vaga em um leito clínico e 62 em um leito de UTI. Na quarta-feira (10), foram reguladas 80 pessoas.

“Transformar as unidades básicas de saúde em unidades exclusiva para atendimento covid é uma estratégia para desafogar as Upas. Nesses locais poderá ser feita a estabilização de pacientes e até mesmo a intubação enquanto ele aguarda pela regulação. O paciente poderá ser atendido diretamente ou ser remanejada pela Upa. O objetivo é de que ela possa atender casos leves e de covid”, contou o prefeito.

O investimento será de R$ 468 mil por mês em cada uma das quatro unidades, ou seja, R$ 1,8 milhão para manter o serviço funcionando 24horas por dia e sete dias por semana. No total, 258 profissionais de saúde vão atuar nessas unidades.

Já o atendimento básico que era oferecido na UBS de Pirajá será transferido para uma escola pública que funciona ao lado do prédio, na Rua Nova.

“O que vai ajudar essas pessoas é a abertura de unidades como essa, e como tantas outras que estamos criando desde que a pandemia começou, como gripários, tendas e hospitais de campanha”, disse.

O prefeito também falou da possibilidade de prorrogação dos decretos que suspendem aulas, eventos e outras atividades na capital. Disse que a decisão sobre a renovação dessas medidas será tomada com base no cenário da pandemia, e afirmou que se for necessário pode adotar ações ainda mais duras para frear o avanço do contágio.

Cenário

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em Salvador está em 86%. Bruno Reis disse que houve uma desaceleração do número de novos casos de covid, mas que isso ainda não está se refletindo nas Upas.

Na Bahia, a taxa de ocupação das UTIs esté 88%, e 447 pessoas aguardavam por uma transferência na manhã desta quinta-feira. Por conta do crescimento no número de doentes, estado e prefeitura adotaram ações para ampliar o número de leitos em Salvador.

“Na primeira onda, no ano passado, nós criamos 228 leitos de UTI e 271 de enfermaria. Agora, na segunda onda, são 256 de UTI e 309 de enfermaria, e teremos outros mais para entregar”, afirmou o prefeito.

Além das acomodações criadas nas UBS de Pirajá, Imbuí, IAPI, e Itapuã, ele citou como exemplo o Hospital Salvador. O prédio já oferece atendimento para pacientes com covid, mas está sendo adaptado para ampliar a capacidade. Por lá, serão 40 leitos de UTI e 120 leitos clínicos.