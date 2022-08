Ursinho Pooh vira assassino bombado em trailer de terror; veja

A Jagged Edge Productions revelou nesta quarta (31) o trailer do aguardado e curioso Winnie-The-Pooh: Blood and Honey, que transforma o adorável Ursinho Pooh e seu amigo Leitão em assassinos sanguinários.

De acordo com o diretor e roteirista Rhys Waterfield, o longa trará Pooh e Leitão como os principais vilões. Eles vão enlouquecer com a partida de Christopher Robin para a faculdade. "Christopher Robin se afastou deles, não deu comida para eles eles e isso tornou Pooh e Leitão bastante difíceis", explicou à Variety.

O filme, rodado em 10 dias na Inglaterra, só foi possível porque a obra original do autor A.A. Milne caiu em domínio público. E Waterfield alerta: as pessoas não devem esperar um nível produção hollywoodiano desse slasher, subgênero de terror que envolve psicopatas. Blood and Honey está atualmente em pós-produção e sua estreia é esperada para o final do ano.

Veja o trailer: