Urso encontra câmera e posa para diversas 'selfies' em parque

Uma câmera com sensor de movimento em uma das florestas de Boulder, no Colorado, Estados Unidos, registrou diversas "selfies" feitas por um urso. As fotos foram confirmadas pela autoridade local do Espaço Aberto e Parques de Montanha da cidade na última segunda-feira (23).

"Recentemente, um urso descobriu uma câmera de vida selvagem que usamos para monitorar a vida selvagem no espaço aberto de Boulder. Das 580 fotos capturadas, cerca de 400 foram 'selfies' de ursos", afirmaram os agentes em comunicado nas redes sociais.

O porta-voz do Espaço Aberto e Parques de Montanha de Boulder, Phillip Yates, em conversa à NBC, comentou que o urso teve um interesse especial pela câmera e posou para as lentes, mesmo sem saber o que significava.