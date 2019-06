Uruguai atropela o Equador no Mineirão: 4x0, fora o baile

O Uruguai atropelou o Equador com uma vitória por 4x0, neste domingo (16), no Mineirão, pela primeira rodada do Grupo C da Copa América. A seleção de Oscar Tabárez se impôs desde o início e contou com atuação inspirada de seu trio ofensivo. Lodeiro, Cavani e Suárez marcaram um gol cada e garantiram a atuação de gala na estreia.

O público em Belo Horizonte é que foi ruim. Assim como nos outros jogos do torneio, o preço alto do ingresso (o setor mais barato custava R$ 120) afastou o torcedor do estádio, que atraiu apenas 13 mil pessoas. Mas quem investiu na partida pôde assistir a um grande jogo.

A seleção equatoriana, com a proposta de se defender, viu toda a estratégia acabar quando Lodeiro dominou de primeira, se livrou da marcação sem deixar a bola cair e bateu cruzado para abrir o marcador logo aos cinco minutos. Nández ampliou logo em seguida, mas o gol foi anulado após consulta ao VAR porque Cavani, que fez o cruzamento, estava impedido.

O Uruguai continuava pressionando. Com nova ajuda do VAR, o árbitro brasileiro Anderson Daronco expulsou o equatoriano Quintero, que em dois lances na sequência, subiu para cabecear com o cotovelo aberto. Na segunda vez, atingiu Lodeiro, que precisou fazer um curativo no rosto. Daronco inicialmente deu amarelo, mas depois de olhar o lance no monitor mostrou o vermelho.

Cavani queria o dele. O centroavante do Paris Saint-Germain tentou de letra e o goleiro Alex Domínguez fez grande defesa. Em seguida, Godín tocou de cabeça e ele mandou de voleio para as redes. Faltava o de Suárez. O craque do Barcelona vinha fazendo uma boa partida, incomodando a zaga adversária pelo lado direito Aos 40, ele apareceu na segunda trave e desviou cobrança de escanteio para as redes: 3x0, fora o baile.

No segundo tempo, a partida esfriou. O torcedor brasileiro no Mineirão até tentou dar uma força para o Equador, mas estava difícil. Arrascaeta, no banco do Uruguai, foi alvo de protestos por parte de torcedores cruzeirenses. Oscar Tábarez optou por não colocá-lo em campo. A seleção equatoriana continuava fechada no campo de defesa para evitar uma goleada maior. O Uruguai diminuiu o ritmo para se poupar. Mesmo assim era superior.

O quarto gol veio com ajuda do adversário. Mina desviou contra a própria meta. O lance precisou ser verificado pelo VAR, pois os equatorianos reclamaram que a bola havia saído pela linha de fundo no início da jogada. Mais uma vez Daronco consultou o vídeo e validou o gol.

O Uruguai, principal vencedor da Copa América com 15 conquistas, volta a campo na próxima quarta-feira (19) quando enfrentará o Japão, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A seleção asiática estreia na competição nessa segunda-feira (17), às 20h, contra o Chile, atual bicampeão do torneio, no estádio do Morumbi. Equador e Chile se enfrentam na sexta-feira (21) na Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada.