Uruguai e Japão empatam em partida movimentada

Em um ótimo jogo, Uruguai e Japão ficaram no 2x2, nesta quinta-feira (20), em Porto Alegre, pelo Grupo C da Copa América. Com o resultado, a Celeste foi a quatro pontos, na liderança da chave, enquanto os orientais marcaram o primeiro pontinho.

Como esperado, o Uruguai começou a partida imprensando o Japão, mas não criou grandes chances. No contra-ataque, aos 24, Miyoshi recebeu pela direita e chutou forte para fazer 1x0. Logo depois, Ueda travou chute de Cavani e, após consulta ao VAR, o árbitro marcou pênalti. Suárez empatou: 1x1. Na sequência, Cavani fez bela jogada e mandou no travessão.



No segundo tempo, logo no início, Nakajima foi derrubado e os orientais pediram pênalti. Após consulta ao VAR, o árbitro nada marcou. O Uruguai queria a vitória e Suárez deixou Cavani na cara de Kawashima com belo lançamento, mas o atacante do PSG chutou em cima do goleiro.

Quem não faz, toma. Após cruzamento da esquerda, Muslera espalmou pro meio da área e Miyoshi fez outro. A Celeste usou a bola área para empatar, com Giménez: 2x2. Suárez ainda colocou uma bola na trave e os uruguaios pressionaram bastante, mas não conseguiram virar a partida.