Uruguai e Peru jogarão em Salvador nas quartas de final

O último jogo disputado na Fonte Nova na Copa América 2019 será Uruguai x Peru, pelas quartas de final. A definição aconteceu na noite desta segunda-feira (24), com o encerramento da primeira fase.

O Uruguai, que venceu o Chile por 1x0 no Maracanã, terminou com o primeiro lugar do grupo C e se credenciou para jogar em Salvador no sábado, dia 29, às 16h. O Peru foi terceiro colocado do grupo A.

Já o Chile terminou em segundo lugar do grupo C e enfrentará a Colômbia, líder do grupo B, dia 28, às 20h, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Confira os confrontos das quartas de final:

27/6 - Brasil x Paraguai – 21h30

Arena do Grêmio, Porto Alegre

28/6 Venezuela x Argentina – 16h

Maracanã, Rio de Janeiro

28/6 Colômbia x Chile – 20h

Arena Corinthians, São Paulo

29/6 Uruguai x Peru – 16h

Fonte Nova, Salvador