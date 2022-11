Uruguai só empata com a Coreia do Sul na estreia da Copa do Mundo

A famosa dupla de ataque do Uruguai formada por Cavani e Suárez esteve em campo, mas não conseguiu balançar a rede na estreia da Copa do Mundo do Catar. A seleção bicampeã mundial ficou no 0x0 diante da Coreia do Sul, na manhã desta quinta-feira (24), no estádio Cidade da Educação.

O espetáculo válido pelo Grupo H deixou bastante a desejar e foi o quarto desta edição do Mundial em que os torcedores não comemoraram gols. Apesar da busca pela vitória das duas seleções, faltaram emoção e criatividade no jogo.

As melhores oportunidades da equipe sul-americana surgiram com Godín e Valverde, que colocaram a redonda na trave. Pela Coreia do Sul, a melhor chance de abrir o marcador foi com Heung-Min Son. Jogador do Flamengo, Arrascaeta não entrou em campo para defender a seleção uruguaia.

O Uruguai volta a campo na segunda-feira (28), às 16h, quando enfrenta Portugal, no estádio Lusail. A Coreia do Sul também faz seu segundo jogo da fase classificatória no mesmo dia, só que mais cedo, às 10h, contra Gana, no estádio Cidade da Educação.