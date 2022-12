Uruguai vence, mas é eliminado no número de gols marcados

No reencontro entre Uruguai e Gana em uma Copa do Mundo, os uruguaios voltaram a vencer, mas não tiveram motivos para sorrir. Nesta sexta-feira (2), a seleção sul-americana repetiu as quartas de final de 2010, fez 2x0, mas acabou eliminada no número de gols marcados. Portugal e Coreia do Sul ficaram com as vagas no grupo H.

Personagem das quartas de final da Copa de 2010, na África do Sul, quando evitou com a mão, no último minuto da prorrogação, o gol que colocaria Gana em uma inédita semifinal de Copa do Mundo, o atacante Luis Suárez viu outra vez a seleção africana ter um pênalti para ficar em vantagem.

Mais uma vez, Gana não foi feliz. André Ayew bateu mal e o goleiro Rochet defendeu, aos 20 minutos do primeiro tempo. Os africanos sentiram o peso do pênalti perdido. Aí Arrascaeta surgiu como herói uruguaio na Copa.

Aos 25 minutos, o meia do Flamengo aproveitou o rebote do goleiro Zigi após finalização de Suárez e anotou o primeiro gol do Uruguai no Mundial. Cinco minutos depois, o camisa 10 pegou chute de primeira e ampliou a vantagem.

O Uruguai dominou o duelo no segundo tempo. A equipe pediu um pênalti em Darwin Núñez, mas a arbitragem entendeu como lance normal. A vitória por 2x0 daria a classificação aos uruguaios, mas no outro jogo a Coreia do Sul virou por 2x1 para cima de Portugal e subiu para a segunda colocação por ter marcado mais gols.

Como o duelo entre Coreia e Portugal terminou primeiro, o Uruguai teve nove minutos de acréscimos para tentar um gol salvador que colocaria a equipe nas oitavas de final. No banco de reservas, Suárez chorava desesperado.

Apesar da pressão no ataque, o gol charrúa não saiu e restou a lamentação pela eliminação da primeira fase da Copa do Mundo. Já a Coreia do Sul pode ser a adversária do Brasil caso a Seleção Brasileira avance como líder do seu grupo.