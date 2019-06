Uruguai vence o Chile no Maracanã e avança às quartas em primeiro

O público baiano deu sorte: vem aí mais uma seleção inédita em Salvador nesta Copa América. Com o 1x0 do Uruguai sobre o Chile, na noite desta segunda-feira (24), no Maracanã, a Celeste é quem disputará as quartas de final na capital baiana.

O duelo será com o Peru, no sábado (29), às 16h, na Fonte Nova. Será a quinta e última partida da competição na capital baiana. O Peru, que se classificou como um dos dois melhores terceiros colocados, pelo Grupo A, é outra equipe que ainda não havia jogado por aqui.

Com isso, Salvador receberá nove das 12 equipes que disputam a Copa América. Só não passaram por aqui aquelas consideradas mais fracas: Bolívia, Catar e Japão.

O Uruguai começou a rodada final no segundo lugar do Grupo C. Até então, quem jogaria na capital baiana seria o Chile – que venceu o Equador na Fonte Nova por 2x1 na última sexta.

A vitória que pôs os uruguaios na liderança e os trará para Salvador foi conquistada de maneira suada, num jogo duríssimo, com gol de Cavani aos 36 minutos da etapa final.

O Chile entrou em campo poupando titulares como o volante Vidal, uma das principais peças da seleção, e o atacante Fuenzalida. Com a derrota, vai enfrentar a Colômbia na Arena Corinthians, em São Paulo, na sexta-feira (28), às 20h.

O jogo

Mesmo com um time poupado, o Chile começou melhor. Porém, só assustou de fora da área. Aos 6, Alexis Sánchez dominou na esquerda, cortou para o meio e chutou para fora. E aos 10 Aránguiz arriscou da direita e Muslera defendeu.

O Uruguai, que precisava do resultado para passar em primeiro lugar, só começou a jogar a partir dos 15 minutos. Primeiro Arrascaeta arriscou de longe aos 18 e a bola foi para fora. E aos 21 a bola sobrou para Suárez, cara a cara com o goleiro. Ele tentou driblar, só que perdeu o ângulo e chutou em cima de Arias.

A melhor chance foi mesmo do Uruguai e chegou no final do primeiro tempo. Aos 42, Arrascaeta cobrou escanteio e Cáceres desviou raspando o travessão.

Na etapa final o treinador Reinaldo Rueda poupou ainda mais seus titulares, tirando Medel de campo. Já Óscar Tabárez tentou partir ainda mais para cima, já que precisava do resultado.

Pois deu tudo ao contrário. O jogo ficou sem emoção nos 30 primeiros minutos: sobrou raça e faltou técnica. O lance de maior perigo ocorreu aos 23, quando o lateral Opazo cruzou, Díaz cabeceou no gol e Giménez salvou o Uruguai ao tirar em cima da linha.

Acredite se quiser, leitor: antes do gol, o momento de maior destaque do segundo tempo foi a invasão de campo de um torcedor aos 28 minutos. Sem que os seguranças conseguissem segurá-lo, o lateral Jara, do Chile, o derrubou com uma rasteira.

A invasão em campo, por incrível que pareça, deu um ânimo aos times. Tanto é que o jogo reiniciou aos 32. E aos 36 saiu o lance do gol.

Suárez abriu para Rodríguez na esquerda e ele cruzou na área para Cavani. Com uma linda cabeçada, ele acertou o canto direito, sem dar chance a Arias.

Já sem força total, o Chile não teve forças para reagir. Que venha o Uruguai!