Usando tornozeleira eletrônica, agressor de mulher é flagrado com carro roubado

Um agressor de mulheres, que estava em liberdade provisória, com uso de tornozeleira eletrônica, foi flagrado com um veículo roubado. A abordagem ocorreu no bairro de Castelo Branco, em Salvador, na noite de quarta-feira (8), pela Operação Apolo da Polícia Militar.

Os militares realizavam rondas preventivas, quando suspeitaram da placa de um carro modelo Ônix. O veículo foi interceptado e, durante checagem de documentos, ficou comprovado que se tratava de um automóvel com restrição de roubo.

Para enganar a polícia, o criminoso usava uma placa clonada, com outro tipo de numeração. O homem e o veículo recuperado foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).