Usina investe R$ 150 milhões em termelétrica e na produção de açúcar no Extremo Sul

Doce, doce como mel

Há quase cinco décadas produzindo cana-de-açúcar em Medeiros Neto, no Extremo Sul da Bahia, a Usina Santa Maria, do Grupo São Luiz, está investindo R$ 150 milhões na construção de uma termelétrica para processar o bagaço da produção e na produção de açúcar, que será agregada à crescente produção de etanol. Tudo com recursos próprios, segundo a direção da empresa. Para a safra 2023/24, iniciada em 1°de abril, a expectativa é de uma moagem de 2,3 milhões de toneladas de cana e uma produção de 1.800.000 metros cúbicos (m³) de etanol. A implantação da termoelétrica, com capacidade de 65 MW, já se encontra em fase de execução. Já a usina para produção de açúcar do grupo, terá uma produção estimada em 14.000 sacos /dia. Atenta às grandes oportunidades, a Santa Maria adquiriu parte dos equipamentos da extinta usina Floralco, que operava no noroeste de São Paulo.

Redução de custos

A compra de maquinário de uma usina desativada, foi uma solução adotada visando a redução de custos e também para agilizar o início da produção. “Este investimento é para que nós possamos preparar a nossa planta para produzir açúcar, a partir de 2024. Os equipamentos já estão chegando”, diz Marcos Antônio Costa Lemos, gerente de Relações Institucionais da Santa Maria.

Impacto econômico

O presidente do Grupo São Luiz, Luiz Carlos Queiroga, destaca o impacto econômico da operação para Medeiros Neto. “Esperamos desta forma concluir mais um importante ciclo de desenvolvimento de nossas unidades, lembrando sempre da geração de empregos, renda, tributos, bem-estar social e ambiental aos municípios da região do extremo sul da Bahia”, afirma.

Biocertificação

As duas usinas da Petrobras Biocombustível (PBio) em operação, em Montes Claros (MG) e Candeias (BA), obtiveram selos internacionais para a produção de óleos vegetais – a partir de algodão, palma e soja. A ISCC (International Sustainability Carbon & Certification) é uma das mais tradicionais certificações existentes no mercado. Presente em mais de 100 países, os selos aplicáveis para considerar a sustentabilidade de matérias-primas e produtos, incluindo o setor de bioenergia. Candeias e Montes Claros adquiriram certificações que abrangem aspectos ambientais e sociais da produção de biomassa, tanto para exportações ao mercado europeu, quanto norte-americano. Atualmente, a PBio trabalha com cinco cooperativas da agricultura familiar, na Bahia, Alagoas e Sergipe. No ano passado, foram investidos R$ 30 milhões na aquisição de oleaginosas comercializadas por cooperativas da agricultura familiar e no fornecimento de assistência técnica, que foi viabilizada de forma gratuita para todos os agricultores familiares que originaram essas matérias-primas. Para o presidente da PBio, Rodrigo Hervé, a certificação ISCC é um marco para a produção de biodiesel no Brasil. “Os critérios de sustentabilidade, certificados internacionalmente na produção das usinas de Candeias e Montes Claros, atestam nosso compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa, o uso sustentável da terra, a proteção de biomas naturais e os aspectos sociais de nossas atividades”, avalia.

De cara nova

Com 443 apartamentos, um beach club e um shopping a céu aberto, o Village Itaparica começa a dar cara nova ao antigo Club Med Itaparica, primeiro resort brasileiro. O complexo de férias e lazer, com um volume geral de vendas (VGV) de R$ 700 milhões, traz para a ilha um conceito inovador: o sistema de multipropriedade ou de compra compartilhada de unidades de imóveis. A operação será viabilizada pela parceria entre o empreendimento e a RCI, maior intercambiadora de férias do mundo. Na Bahia existem oito empreendimentos no formato de multipropriedade (três prontos, dois em construção e três em fase de lançamento). Juntos, eles somam um total de 1.563 unidades habitacionais distribuídas nas cidades de Canavieiras, Entre Rios, Itaparica, Porto Seguro e Vera Cruz, além de um VGV (Valor Geral de Venda) potencial de mais de R$ 2,5 bilhões. Esses indicadores tornam o estado o quarto maior do País em número de empreendimentos. Os integrantes da cadeia da multipropriedade estiveram reunidos na Bahia esta semana na Costa do Sauipe. O presidente da ADIT Brasil, entidade que representa o setor, destaca o potencial do formato para viabilizar novos investimentos turísticos. “Seguramente é o produto turístico que mais cresceu, estamos em 81 cidades no país, 180 empreendimentos, em 19 estados do Brasil”, avalia.

Chegada à Bahia

O Grupo Linhares, através da Ares Motos, está chegando ao mercado baiano para assumir 15 unidades da Honda no estado. A operação vai gerar mais de 220 empregos diretos, nas três lojas localizadas em Salvador (Bonocô, Calçada e Pituba), uma em Lauro de Freitas, além de 11 pontos de venda. A expansão reforça a estratégia de crescimento do grupo no mercado baiano, ampliando sua presença e atendimento em diferentes regiões. “A chegada da Ares Motos à Bahia representa um marco em nossa trajetória. Estamos muito animados em poder contribuir para o desenvolvimento do estado, oferecendo sempre a melhor experiência aos nossos clientes, através da prestação de serviços e atendimento de excelência”, afirma o presidente do Grupo Linhares, Fernando Linhares. O grupo , de 25 anos, conta com quase 900 funcionários e 25 unidades. Atualmente, é a uma das revendedoras oficiais de motos Honda do Nordeste, além de atuar com a comercialização de carros da Hyundai e Renault.