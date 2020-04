Uso de máscara passa a ser obrigatório no metrô na próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, passa a ser obrigatório o uso de máscaras para ter acesso ao metrô de Salvador. A informação é do governador Rui Costa e a data oficial para início da exig~encia foi informada no início da tarde desta terça-feira (28). Segundo ele, nessa semana a proteção para o rosto começa a ser distribuída nas estações e o uso obrigatório passa a valer na semana que vem. "Só irá acessar o metrô quem tiver de máscara. Esta semana faremos a entrega no metrô de máscaras de tecido para que as pessoas possam lavar em casa e no outro dia usar", disse Rui.

Outra medida envolvendo o metrô é a instalação de câmeras de medição de temperatura. Segundo o governador, os equipamentos chegam a Salvador nesta semana e devem ser instalados inicialmente em três estações que ainda serão definidas. “Essas câmeras medem a temperatura de diversas pessoas ao mesmo tempo e quem estiver com o indicativo de febre, que é um dos sintomas da Covid-19, não poderá utilizar o serviço. Para isso, teremos uma equipe de saúde na retaguarda para orientar essas pessoas a procurarem orientação médica, já que elas poderão estar com o coronavírus ou outra doença”.

O uso de máscaras já é obrigatório nos ônibus da capital baiana. Para ajudar na conscientização dos passageiros, a Secretaria Municipal da Mobilidade (Semob) tem distribuído o equipamento de proteção nas estações de transbordo da capital.

O governo da Bahia já comprou 3 milhões de máscaras e a meta é chegar a 10 milhões. As primeiras máscaras adquiridas já começaram a ser distribuídas. O governador alerta que o objetivo é proteger a população. "Assim nós estaremos ajudando a proteger vidas humanas. Por isso, nós pedimos, fique em casa, falta tão pouco. Estamos perto de atravessar o momento dessa pandemia e nós temos que nos orgulhar do povo baiano que está enfrentando essa crise junto. Unidos estamos lá embaixo em taxa de contaminação por 1 milhão".

Será votado nesta terça-feira (28) o Projeto de Lei que obriga o uso de máscaras pela população em todo o território baiano enquanto durar o isolamento social. A votação ocorrerá em nova sessão plenária remota, a partir das 9h.

Para quem não pode cumprir à risca o isolamento social e precisa sair de casa, o uso das máscaras, junto com o uso do álcool em gel e a higienização das mãos, é apontado por órgãos de saúde como a medida mais eficaz para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Além de Salvador, outras cidades já se manifestaram a favor da medida que visa tornar o uso do equipamento de proteção obrigatório para todas as pessoas que forem às ruas.