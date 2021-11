Uso de máscara volta a ser obrigatório em Porto Seguro

Não durou duas semanas a decisão da prefeitura de Porto Seguro por suspender, via Diário Oficial publicado no dia 2 de novembro, a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos da cidade localizada no sul da Bahia.

Isso porque, nesta terça-feira (16), também através de decreto, o prefeito Jânio Natal recuou e voltou a colocar as máscaras como item obrigatório também nestes espaços.

No texto do decreto Nº 13.315/21, a gestão justificou a decisão, afirmando que ela foi feita considerando o aumento do números de casos de covid-19 nos últimos dias, que assustou a vigilância em saúde do município.

De acordo com os boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), em 2 de novembro, Porto Seguro tinha registrado, no total, 12.155 casos de infecção por covid-19. Nesta quarta-feira (17), o município chegou a 12.614 casos confirmados de coronavírus. Ou seja, em duas semanas sem uso de máscara obrigatório em ambientes abertos, a cidade teve 459 novos casos registrados.

Segundo o decreto da Prefeitura de Porto Seguro, o descumprimento do decreto em relação às máscaras pode acarretar ao infrator ações na esfera civil, administrativa e penal, podendo responder por crimes contra a saúde pública e administração pública em geral.

A reportagem procurou a gestão para obter mais detalhes sobre as razões que motivaram a decisão e o panorama da covid-19 no município, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.