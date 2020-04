Uso de máscaras passa a ser obrigatório em transporte de Feira de Santana

Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia, também vai tornar obrigatório o uso de máscaras de proteção facial no transporte público da cidade, que tem 614 mil habitantes. O prefeito de Feira, Colbert Martins (MDB), anunciou nesta sexta-feira (24) a publicação de um decreto que torna obrigatório o uso de máscaras, além do transporte público, também em veículos particulares e no comércio informal como medida de combate à pandemia do novo coronavírus. Além disso, todos os estabelecimentos públicos e privados devem exigir o uso de máscara a seus colaboradores. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município.

“Iremos realizar ações para entrega de máscara também para população, em especial a de baixa renda e de grupo de risco”, afirmou o prefeito.

O decreto também institui o programa ‘Eu me protejo e protejo você’, que, entre outros objetivos, visa evitar a contaminação por aspersão aérea, reduzir o número de infectados e preservar vidas. O programa também irá estimular o uso de máscaras artesanais pela população de forma a não prejudicar o fornecimento de máscaras industrializadas para os profissionais de saúde da rede pública e privada.

Ainda segundo o decreto, o poder público deverá articular e coordenar rede de voluntários entre cidadãos, empresas e entidades da sociedade civil para a produção, distribuição e entrega de máscaras, mesmo que artesanais, para a população, em especial de baixa renda e integrantes do grupo de risco.