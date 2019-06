Usuários relatam instabilidade no Instagram

Usuários do Instagram relataram instabilidade no serviço no início da noite desta quinta-feira (13). No Twitter, várias posts falavam sobre Stories que não carregavam e que o feed aparecia mensagens que diziam não ser possível carregá-lo por um "erro desconhecido" ou "erro de rede".

De acordo com o site DownDetector, que monitora o funcionamento de aplicativos e redes sociais, o problema atinge o Brasil, os Estados Unidos, a França e mais países da Europa. Além disso, a plataforma indica que o pico de reclamações começou a partir de 18h30 de hoje.

A pane ocorre na versão web e nos aplicativos para Android e iPhone (iOS).

A hashtag #OInstagram entrou nos Trending Topics do Twitter como o primeiro assunto mais comentado do mundo. Até agora, o Instagram é o único serviço de Mark Zuckerberg que apresenta problemas de carregamento – o Facebook e o WhatsApp continuam funcionando normalmente.