UTIs de Ilhéus e Porto Seguro já não têm vagas para pacientes de covid-19

As prefeituras de Ilhéus e Porto Seguro, ambas no Sul da Bahia, informaram em seus boletins diários desta terça-feira (26) que já estão com 100% de ocupação em seus leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivas de covid-19. Fora Salvador, que é o epicentro da doença, os municípios do sul do estado têm gerado preocupação pelos registros de maiores indidências de casos de coronavírus.

Conforme o boletim de Ilhéus, por lá já 448 pessoas tiveram diagnósticos positivos e, destas, 120 ainda não estão recuperadas. A cidade tem 31 pacientes internados na UTI e no momento já não tem vagas para receber pessoas com quadros graves. Por lá, 29 casos evoluíram a óbito.

Em Porto Seguro, embora os 10 leitos de UTI estejam lotados, a situação da ocupação em vagas de enfermaria é mais confortável e está 88% disponível. Das 34 existentes, só quatro estão com pacientes. O município turístico possui 85 casos confirmados, sendo que 34 já estão recuperados. Uma pessoa morreu vítima da doença por lá. A prefeitura informou que há 201 casos de síndrome gripal em Porto Seguro e 93 exames estão aguardando resultados.

Em Itabuna, que já acumula 756 casos de covid-19, 206 pessoas estão recuperadas. O município registrou 31 mortes, sendo que três foram em casa. Mais de 323 casos suspeitos ainda seguem aguardando confirmação. Dos 96 leitos de covid-19 na cidade, 78 são de enfermaria e 18 são de UTI. Por lá, 11 pacientes estão internados em vagas de terapia intensiva, ou seja 61% de ocupação nas UTIs.

Salvador: o epicentro e com 88% de ocupação na rede pública

O prefeito ACM Neto disse que a capital baiana vive "a fase mais difícil", com o nível de ocupação de leitos de UTI na rede pública chegando a 88%. O gestor afirmou nesta terça-feira que novos leitos seriam incorporados aos já disponíveis. "Mas mesmo com a incorporação, a taxa de ocupação não cai, pois aumenta o número de pessoas que precisam dos leitos. Por isso reforço o apelo para que os soteropolitanos nos ajudem, fiquem em casa", diz.

O prefeito disse ainda que se a pressão no sistema de saúde for aliviada terá mais segurança para, a partir de 1º de junho, "dar retomada a abrir alguns serviços da capital". Ele avaliou que essa é a "semana mais crítica" desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Situação geral da Bahia

Dos 1.658 leitos exclusivos de covid-19 na Bahia, distribuídos em UTI e enfermaria, 55% estão ocupados. Deste total, 678 são vagas em UTIs e a taxa de ocupação nelas já chegou a 69%.