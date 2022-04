Vá de bota!

O outono baiano chegou bem chuvoso, o que acabou sendo uma oportunidade de tirar botas e coturnos dos armários para bater muita perna por aí com os pés protegidos. Sabemos que as temperaturas não baixam, porém a solução para driblar o calor é conciliar esses calçados pesados com roupas frescas ou curtas. Olhos bem abertos para os modelitos com salto tratorado (aqueles bem volumosos). As versões em animal print como a pinton estão com tudo, tanto em canos médios , quanto altos. E não podemos esquecer da "queridinha do momento": as botas western. Essas mesmo que parecem saídas de um cenário country norte americano. Pode encarnar a cowgirl e se divertir!



Let's party

A bota de cano longo em píton renova o vestido bordado de festa, quebrando com a estética delicada. Brincos de strass trazem glamour à produção.

Fresh

Shortinho e top. Quer combinação mais fresca que essa? E ela casa bem com a bota western de cano médio.

Pesadão

O terninho xadrez de alfaiataria ganha toque irreverente com coturno tratorado. E por baixo, top cropped rosa.





FICHA TÉCNICA:

Fotos: Renato Rebouças (@renato.reboucas @atofilmes)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Eduarda Escarião (@dudaescariao) da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia)

Todas as peças são da Abx Contempo (@abxcontempo) exceto o terno xadrez disponível na Renner Shopping Barra (@lojasrenner)