Vá de jeans

Em 8 de janeiro de 2001, Justin Timberlake e Britney Spears, então namorados, apareceram juntos no prêmio American Music Awards com looks total jeans, bem combinadinhos. Eles estavam literalmente de cabeça aos pés de denim, com direito a chapéu e bolsa. Só se falou do visual do jovem casal de pop stars na época. O que talvez eles não imaginavam era que suas produções se transformariam em ícones da moda do início dos anos 2000 e que em 2023 aquele conceito fashion se tornaria tendência.

Pois, se prepare, leitor fashionista, o look total jeans vem com tudo e não só nas peças tradicionais que costumamos usar em denim, mas nos sapatos, bolsas, até pochete e boné tem. O clima 2000 continua também nas calças com cintura baixa . E os acessórios em dourado são os melhores complementos para o azul índigo em qualquer lavagem, inclusive com os cintos de correntes. Rolou sentimento? Fiquem de olho, porque essa trend vai contagiar.

O top faixa e calça wide leg cintura baixa é realmente uma volta aos 2000. O salto plataforma afirma que é possível o look da cabeça aos pés em jeans.

Vale tanto descombinar quanto combinar as lavagens do jeans na hora do look total. Aqui casamos , mas com mais bossa porque a saia tinha aplicações de pedrarias. O cinto rosa de plástico pontua com cor. O vestido chemise fica ainda mais charmoso com coletinho dando tom mais sofisticado ao look. Correntão dourado, plataforma jeans e bolsinha arrematam o visu.

Beleza Ana Duarte (@annaduartemakeuphair) do Salão Gil Duarte (@salaogilduarte) | Fotos e Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) | Modelo Katarine Neves (@camillevit0ria) da Model Club Agency (@modelclubagency) | Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo)