Vacina contra a gripe não terá postos de drive trhu nesta quinta (9)

Em Salvador, 21 postos de saúde continuarão com a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza nesta quinta-feira (9), que funcionarão das 8h até às 13h. Os postos em esquema drive thru não funcionarão na cidade.

A subcoordenadora de Controle de Doenças Imunoprevenívies, Doiane Lemos, disse que, apesar do esquema móvel não estar em funcionamento, todas as orientações para evitar aglomerações devem ser seguidas nos postos comuns, como o distanciamento de pelo menos um metro entre um paciente e outro.

Na segunda-feira (6), a capital recebeu um lote com 47 mil doses da vacina, enviadas pelo Ministério da Saúde, mas a quantidade não supriu a grande demanda pelas vacinas nos postos de saúde. Doiane afirmou que “procura pelo imunobiológico tem sido bem intensa desde o início da campanha”, e por isso tem adotado medidas para racionar as doses a manter o estoque razoável em todas as unidades de saúde que recebem a vacina, como o funcionamento em horário alternativo.



Confira quais unidades terão doses disponíveis