Vacinação contra a gripe será aberta ao público geral a partir desta segunda (26)

A partir desta segunda-feira (27), qualquer pessoa com mais de seis meses de idade poderá se vacinar contra a gripe em Salvador. A prefeitura anunciou, neste domingo (26), que a Campanha de Vacinação contra a Influenza estará disponível para esse público a partir das 8h desta segunda.

As pessoas podem se vacinar de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 16h, em todas as 156 salas de imunização da rede municipal em Salvador. Segundo a administração municipal, a abertura da estratégia ao público em geral acontece após recomendação do Ministério da Saúde, devido à baixa adesão à campanha de vacinação registrada em todo o país.

A medida vai continuar enquanto houver estoques do imunizante na cidade. Para vacinar, é preciso levar a carteira de vacinação ou Cartão SUS e documento com foto.

“Quanto menor a taxa de cobertura vacinal, maiores os riscos de circulação viral na cidade. Estamos percebendo um aumento de incidência de síndromes gripais, sobretudo em crianças, algo que já era esperado para esse período, mas que poderia ser minimizado caso obtivéssemos uma adesão maior à campanha contra a gripe”, afirma a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Doiane Lemos.