Vacinação contra Covid-19 e gripe estará suspensa neste feriado prolongado

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que as campanhas de vacinação contra Covid-19, influenza (gripe) e de rotina estarão suspensas neste fim de semana prolongado pelo Dia do Trabalhador (1º de maio), com retorno normal na próxima terça-feira (2).

A estratégia com locais, público alvo e horários será divulgado na segunda-feira (1º), no caso da Covid-19 e Influenza. Na terça-feira (2) as unidades básicas reabrem normalmente, com a oferta de todos os serviços.

Vale destacar que os serviços de urgência e emergência seguem funcionando durante o feriado, durante 24 horas, inclusive com a imunização de urgência contra raiva e tétano nas Unidades de Pronto Atendimento.