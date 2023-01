Vacinação contra covid de crianças menores de 3 anos é suspensa em Salvador por falta de doses

A partir dessa quarta-feira (04), a vacinação contra covid-19 destinada ao público infantil com o imunizante Pfizer Baby para crianças entre 06 meses e menores de 03 anos de idade será suspenso temporariamente em Salvador. Na última segunda-feira (02), a Secretaria Municipal da Saúde já havia anunciado a suspenção da imunização dos pequenos entre 05 e 11 anos.

A situação acontece por conta da falta do imunizante no estoque da rede municipal. A estratégia será retomada na cidade quando novos lotes das vacinas sejam encaminhados para o município. A aplicação da segunda dose para o público que iniciou o esquema vacinal na cidade segue mantida, já que a pasta armazenou o lote destinado para imunização com a dose complementar.

“Há alguns meses que o envio das doses destinadas à vacinação infantil tem sido irregular. Por conta desse cenário de falta de doses, estamos interrompendo temporariamente a aplicação da Pfizer Baby, assim como anunciamos no início da semana com a Pfizer pediátrica. O cenário é totalmente incompatível com os esforços do município em promover o estímulo à vacinação. Mas a situação atual nos impossibilita de seguir com a estratégia nesse momento, pois estamos com o estoque zerado”, explicou Decio Martins, secretário municipal da Saúde.

Planeamento estratégico

Desde o início da imunização infantil na capital baiana, a Secretaria Municipal da Saúde adotou um planejamento estratégico para otimizar a utilização dos imunizantes e evitar perdas de doses com a implantação de unidades de referência para aplicação das vacinas em crianças.

Por conta da medida adotada, a capital baiana era uma das poucas cidades do país que não apresentava interrupção da estratégia de vacinação de infantil. A expectativa é que um novo lote seja enviado ao municipal na segunda quinzena de janeiro.

Nesse momento, ainda está mantida a aplicação da Coronavac destinada para crianças de 03 e 04 anos de idade. No entanto, o estoque atual registrado na cidade é muito baixo.

“Diante do cenário exposto, também estamos na veemência de suspender a vacinação com o imunizante Coronavac até que o repasse das doses seja normalizado”, finalizou Decio Martins.