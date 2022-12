Vacinação da covid-19 em crianças é suspensa por falta de estoque em Vitória da Conquista

A Prefeitura de Vitória da Conquista divulgou, nesta terça-feira (13), que a vacinação contra a covid-19 para crianças de seis meses a 11 anos está suspensa devido ao fim do do estoque de vacinas do município destinado a este público.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade já solicitou e está aguardando o envio de mais imunizantes para as crianças que é feito pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). No entanto, ainda não há previsão para a chegada das vacinas.

Apesar da falta de imunizantes para os pequenos, a vacinação continua de forma normal para os demais públicos aptos a recebê-la. Adolescentes, adultos, gestantes, puérperas, idosos e imunossuprimidos podem e devem comparecer aos locais de vacinação de Vitória da Conquista.

Antes de ir ao posto de saúde para se vacinar, porém, é importante observar as datas de retorno registradas no cartão de vacina, respeitando o intervalo correto entre as doses.



Veja aqui os locais e horários para cada público na cidade:

ADOLESCENTES | GESTANTES E PUÉRPERAS

Vacinas ofertadas: 1ª, 2ª e 3ª doses Pfizer – Adolescentes de 12 a 17 anos | Gestantes e puérperas acima de 12 anos

USF Morada dos Pássaros – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Vila Serrana – 9h às 12h | 14h às 16h30

UBS Admário Santos (Bairro Brasil) – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Nossa Senhora Aparecida – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Panorama – 9h às 12h | 14h às 16h30

UFS Urbis VI – 14h às 16h30

Documentação: O adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Para a 1ª dose é necessário apresentar o documento de identificação pessoal com CPF do adolescente e do responsável, além de comprovante de residência do município. Para 2ª ou 3ª dose, somente o documento pessoal e cartão de vacina.

ADULTOS

Vacinas ofertadas: 1ª e 2ª dose Pfizer para adultos |4ª dose Pfizer para gestantes 18+

USF Morada dos Pássaros – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Vila Serrana – 9h às 12h | 14h às 16h30

UBS Admário Santos (Bairro Brasil) – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Nossa Senhora Aparecida – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Panorama – 9h às 12h | 14h às 16h30

UFS Urbis VI – 14h às 16h30

Vacinas ofertadas: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose da Fiocruz/Pfizer

UBS CAE II (Bairro São Vicente) – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Urbis V – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Miro Cairo – 9h às 12h | 14h às 16h30

UBS Dr. João Melo Filho (Bairro Ibirapuera) – 9h às 12h

UBS Hugo de Castro (Bairro Guarani) – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Nelson Barros (Bairro Kadija) – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Pedrinhas – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Panorama – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Conveima – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Recanto das Águas – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Nova Cidade – 9h às 12h

USE Campinhos – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Jardim Valéria I e II – 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Solange Hortélio – 9h às 12h | 14h às 16h30

Atenção! As pessoas que se vacinaram com a segunda dose de reforço da Jassen há quatro meses, poderão tomar o terceiro reforço com as vacinas Pfizer ou Fiocruz, mediante a disponibilidade de um desses imunizantes nessas unidades que estão aplicando a 4ª dose para os adultos.

5ª dose – Imunossuprimidos 18+

UBS CAE II (Bairro São Vicente) – 9h às 12h | 14h às 16h30

Grupo de alto grau de imunossupressão: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4; Uso de corticoides em doses iguais ou maiores que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 ou mais dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).